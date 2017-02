Aries

Hoy hay una especie de poder en el aire. Es posible que actúes con una clase de restricción que no es característica en ti. La alineación del día te impulsará a hacerlo con mucha calma y pensamientos serios. Hoy tendrás la oportunidad de crear sin muchas molestias a tu alrededor y con devoción a la profundidad de tu trabajo. Intenta mantener esta actitud durante los próximos meses, si puedes…

Tauro

Si la gente solo pensara en sí misma e hiciera cosas exclusivamente para su propio beneficio, ¿qué clase de mundo sería? Tu Signo Solar te hace defender tu propio territorio y convertir en tu propiedad personal al mundo que te rodea. Pero, ¿qué clase de persona serías si eso fuera todo lo que te interesara? La vida sería absurda si la gente no compartiera lo que tiene con los demás. Esto es lo que los planetas están tratando de decirte hoy.

Géminis

Hoy, algunos de tus esfuerzos se verán recompensados. La configuración actual de este día hará que personas de tu pasado resurjan y te den una mano. Quizás haya un viejo jefe que te recuerde con cariño. Puedes buscar a esta persona y pedirle algún consejo. O puede que veas a algún colega. Comparte novedades con ellos y descubre si están en la posición adecuada para ayudarte.

Cáncer

Hoy, el día te brindará varias cosas en las que pensar. Pareces haberte convencido de que es inútil buscar la felicidad en cualquier otro lugar que no sea en este planeta. Esto probablemente sea lo que te provee de una actitud productiva y de cualidades creativas. La configuración astral del día quizás te llame a compartir esta actitud espiritual con otras personas.

Leo

Hoy recibirás ayuda de una fuente poco común. A través de los años, has ayudado a muchas personas. Has influenciado positivamente en la vida de mucha gente. Alguien te devolverá un favor que le has hecho. Puede que recibas dinero de un préstamo, o una oferta laboral repentina. Hoy, las oportunidades aparecerán de la nada. Sólo mantén tus ojos bien abiertos y no malgastes la ocasión.

Virgo

Hoy deberás ser paciente con respecto a algo. La energía astral crea una sensación de entusiasmo. Posiblemente tengas un proyecto que deseas que funcione. Quizás estés haciendo algo en el trabajo que sea emocionante. Pero te llevará algo más de tiempo para que las cosas estén listas. O puede que estés intentando algo en tu vida personal como comprar una casa. Sé paciente y sigue los pasos correctos.

Libra

Hoy deberás prestar atención a las lecciones que has aprendido en el pasado. La energía celestial en juego te está ayudando a volver a cosas importantes que has vivido. Quizás has aprendido algo en tus días como estudiante que puedas aplicar en una situación laboral actual. Intenta aplicar estas viejas técnicas a cosas que están ocurriendo en la actualidad. Los mensajes del pasado te pueden ayudar a resolver cosas hoy.

Escorpión

Hoy es un buen día para disfrutar a los miembros de tu familia. Quizás has trabajado muy duro últimamente. Puede que no hayas estado con tus hijos o tu pareja todo lo que hubieras deseado. Hoy date un tiempo para compartir con tus seres queridos. Pon a un lado las preocupaciones acerca de tu trabajo y ábrete para conectarte con tu familia. Hoy te darás cuenta cuánto significan tus seres queridos para ti.

Sagitario

Si te dedicaras a la pintura, sin duda sentirías inspiración a las fuertes emociones que aparecieron en las últimas semanas. El trabajo que realices tal vez sea un poco oscuro pero también sincero e intenso. La influencia astral del día te obligará, quizás más de lo normal, a expresar estos movimientos profundos en tu personalidad.

Capricornio

No eres de la clase de persona que se junta con cualquiera. Probablemente prefieras tener pocos, pero muy buenos amigos. Hoy la influencia de las estrellas tal vez te haga comprender cuánta razón tienes. Hoy quizás te encuentres en una situación muy seria, en donde compartes una experiencia intensa con alguien más y en la cual le ofreces tu ayuda o simplemente compartes tu punto de vista.

Acuario

Este es un día perfecto para integrar dentro de tu personalidad a todas esas profundas transformaciones por las que has estado atravesando. Los planetas están perfectamente alineados a tu favor y hoy descubrirás que el contacto con otras personas es excepcionalmente positivo. En casa parece que sabes exactamente lo que la gente necesita de ti para alentar este cálido e intenso ambiente. Y todos los pequeños detalles desagradables de la vida cotidiana parecerán desaparecer por un día.

Piscis

Hoy tienes por delante un día muy exaltado y temperamental. La combinación de energías producida por la alineación que hoy tienen los planetas, hará que un día ya agitado sea mucho más intenso. Pero no entres en guerra contra aquellas personas que tal vez no estén de acuerdo con tus opiniones. Será mejor que no prestes atención y mantengas tu concentración en tus objetivos.