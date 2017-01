Aries

Por su puesto, la ley y el orden no son tus palabras favoritas, pero tendrás que estar de acuerdo en que un poco de disciplina es justo lo que tu vida necesita en este momento. Especialmente tu vida emocional. Últimamente, puedes haber sentido que tus amigos invadían tu privacidad, y no tenías el poder de frenarlos. Hoy te resultará mucho más fácil decir no sin perder la calma ni ofender a nadie.

Tauro

Últimamente has sentido tormento debido a fuertes tensiones y dudas ya sea en el trabajo o en tus estudios, por lo que apreciarás la influencia celestial de hoy. Seguramente te ayudará a delimitar una zona de seguridad a tu alrededor, una burbuja de paz y tranquilidad toda para ti. En este momento necesitas soledad para poder meditar; tienes el derecho a protegerte.

Géminis

Habrá un poco de tensión en el día que tienes por delante, pero no necesariamente será desagradable. De hecho, te sometes a él voluntariamente, ya que has decidido resolver un tema de una vez por todas. Emocionalmente, podrías decidir dejar de actuar como tú madre o padre (¡recuerda que juraste jamás comportarte de esta forma!) O, en casa, quizás finalmente consientas realizar todas las reparaciones menores que han estado plagando tu vida.

Cáncer

La configuración celestial de hoy traerá temas financieros. Podría ser que aún tengas completo desinterés en todo lo relacionado a dinero. Si es así, te convendría meditar y darte cuenta de qué es lo que te está fastidiando. ¿Acaso te sientes como que estás caminando sobre la cuerda floja? ¿Aún sientes ansias por un trabajo que no realizaste con la alta calidad que te caracteriza? La influencia de los planetas te ayudará a encontrar las respuestas.

Leo

El aspecto en juego de hoy te hará pensar sobre tu tendencia a concretar tus ideas lo más rápido posible. ¿Conoces los beneficios de un período de gestación? Así como los propios humanos toman tiempo en crearse para poder nacer, así se dan muchas cosas. No te apresures en hacer algo por el simple hecho de hacerlo. La calidad, por su propia naturaleza, lleva tiempo.

Virgo

No esperes obtener resultados inmediatos. ¡Quieres recoger los frutos de un árbol que acabas de plantar! Y, ¡ese arbolito quizás ni siquiera esté plantado derecho! Seguro sentirás furia cuando la gente te haga notar esto, pero es mejor saberlo ahora, cuando aún puedes corregir el error. Un poquito de esfuerzo extra para cavar y replantar el árbol correctamente finalmente producirá una mejor cosecha.

Libra

¡Hoy atraerás admiradores por todas partes! Tu carisma será fuerte, y estarás en contacto con muchas personas interesantes. La combinación de energías en juego hoy te generan suerte adicional en el plano social. Si has estado tratando de conocer a alguien especial, hoy podrás invitar a una cita a alguien que podría ser perfecto. Te resultará fácil comunicarte con los demás, y tus niveles de confianza serán elevados.

Escorpión

Definitivamente apreciarás el día que tienes por delante! Una influencia emergente de la energía planetaria hace que el humor del mundo sea mucho más propicio para tu propia personalidad. Disciplina, estructura, precaución y arduo trabajo reemplazarán las dudas y preocupaciones de días pasados. Hoy se te confiarán ciertas responsabilidades, ¡y las manejarás con facilidad!

Sagitario

Durante los últimos días has sido como un trompo girando a gran velocidad. Has esquivado los obstáculos y has seguido moviéndote sin parar, una bola de energía, seguro, pero sin dirección alguna. Hoy, te centras en una única meta, y sientes una nueva inspiración desde tu interior para alcanzarla. La alineación planetaria te abre una excelente oportunidad de frenar este continuo girar y encontrar un camino derecho para así poder avanzar.

Capricornio

A pesar de que aprecias mucho aprender sobre los últimos descubrimientos en sicología, la muerte y la vida después de la muerte, las ideas que generalmente tomas por "correctas" no te resultarán tan evidentes hoy. Esto es debido a las energías astrales creadas por el alineamiento planetario. Te impulsa a abrir tu mente un poco más y considerar algunas ideas radicales. ¿Por qué limitarte a pensar igual que todos los demás? ¿Por qué no arriesgarte un poco más?

Acuario

Indudablemente algo está ocurriendo entre tú y tus amigos. La configuración celestial de hoy te hará pensar en la solidez de tus amistades. ¿Tienes algún amigo que te ayude en caso de que estuvieras con necesidades económicas? E, igualmente significante, ¿le ayudarías tú también a tal? Tus respuestas a estas preguntas son importantes. Trata de contestarlas con honestidad.

Piscis

Te gustaría cambiar tu vida profesional, pero preferirías hacerlo sin riesgos, y sin cambiar tu estilo de vida. Existe un poco de contradicción en cuanto a qué quieres cambiar, pero no logras hacerlo. Confía en que encontrarás tu nivel de confort nuevamente, pero primero debes arriesgarte a perderlo. Como dice el dicho, el que no arriesga no gana.