Siempre las tragedias no avisan y si encima de eso no tenemos un plan de prevención definitivamente se sufren las consecuencias. En ese sentido, hay que hacer un esfuerzo por fortalecer todos los protocolos de mitigación del riesgo, una de las tareas es que Armenia tenga el estudio, este es el verdadero objetivo de esta administración. Mientras no lo tengamos, no podemos dormir tranquilos.

- Carlos Mario Álvarez, alcalde de Armenia, sobre el estudio de microzonificación y con motivo de la conmemoración de los 18 años del sismo del Eje Cafetero.